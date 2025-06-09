На війні з Росією загинув тренер-майстер спорту зі стрибків у воду

Федерація України зі стрибків у воду

Черговою жертвою російських загарбників став Микита Козубенко, майстер спорту України зістрибків у воду, який працював тренером. Він загинув у віці 31 року.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

За інформацією джерела, після початку повномасштабного вторгнення Росії Козубенко став на захист України, вступивши до лав Національної гвардії. Микита загинув під час бойових дій.

"У найважчий для країни час він змінив спортивний костюм на військову форму, став на захист України і віддав своє життя за нашу свободу. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всій спортивній спільноті. Світла пам’ять герою", – йдеться у заяві Федерації.

Нагадаємо, що у травні на фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства.

Також стало відомо про загибель на війні з Росією володаря чорного поясу з бразильського джиу-джитсу.