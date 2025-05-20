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На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 09:40
На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства
Ілля Ковальов
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Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Спортивне звання Ковальов отримав у 2021 році, представляючи ФСТ "Динамо". Його тренерами було Олександр Вигівський та Вадим Тищенко. 

До повномасштабного вторгнення 21-річний Ковальов був членом збірної України та мав безмежний спортивний потенціал. Обставини трагедії залишаються невідомі. 

Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.

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