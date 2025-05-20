На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства
Ілля Ковальов
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Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Спортивне звання Ковальов отримав у 2021 році, представляючи ФСТ "Динамо". Його тренерами було Олександр Вигівський та Вадим Тищенко.
До повномасштабного вторгнення 21-річний Ковальов був членом збірної України та мав безмежний спортивний потенціал. Обставини трагедії залишаються невідомі.
Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.