На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства

Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Спортивне звання Ковальов отримав у 2021 році, представляючи ФСТ "Динамо". Його тренерами було Олександр Вигівський та Вадим Тищенко.

До повномасштабного вторгнення 21-річний Ковальов був членом збірної України та мав безмежний спортивний потенціал. Обставини трагедії залишаються невідомі.

Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.