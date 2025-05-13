На війні з Росією загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу
Черговий український спортсмен віддав своє життя у загарбницькій війні, яку Росія розв'язала на території України.
Про це повідомляє Ukrainian Sport TV.
За інформацією джерела, на війні з країною-агресором загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко.
"Захищаючи незалежність України від російських загарбників, в бою загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу – Олександр Кладієнко.
Олександр – приклад сили духу і віри в перемогу. Світла памʼять Герою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 2 травня стало відомо про загибель українського спортивного коментатора В'ячеслава Кобржицького.
Раніше з'явилася інформація, що російські веслувальники пропустять майбутній чемпіонат Європи-2025 через відмову засудити війну Росії проти України.