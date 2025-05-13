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На війні з Росією загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 19:07
Олександр Кладієнко
Олександр Кладієнко
Ukrainian Sport TV

Черговий український спортсмен віддав своє життя у загарбницькій війні, яку Росія розв'язала на території України.

Про це повідомляє Ukrainian Sport TV.

За інформацією джерела, на війні з країною-агресором загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко.

"Захищаючи незалежність України від російських загарбників, в бою загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу – Олександр Кладієнко.

Олександр – приклад сили духу і віри в перемогу. Світла памʼять Герою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 травня стало відомо про загибель українського спортивного коментатора В'ячеслава Кобржицького.

Раніше з'явилася інформація, що російські веслувальники пропустять майбутній чемпіонат Європи-2025 через відмову засудити війну Росії проти України.

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