Оліферчик та Коновалов посіли 8 та 9 місце на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту

Українські спортсмени Станіслав Оліферчик та Данило Коновалов посіли восьме та дев'яте місця відповідно на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях зі стрибків у воду з трампліна на 1 метр.

Коновалов за шість спроб отримав від суддів 358.75 бала. У першому раунді він стрибнув з результатом 65.10. Цей показник він зміг перевершити лише в останній спробі (67.20), коли виконав два з половиною сальто з 1 обертом.

Оліферчик за аналогічний стрибок в останній спробі отримав 67.20 бала. Загалом за шість стрибків уродженець Маріуполя отримав 358.80 бала.

Переможцем змагань став німець Моріц Ваземан, який в фінальному стрибку вирвав перемогу із загальним результатом 431.45 бала. Друге місце посів знаменитий британець Джек Лофер, який є призером низки Олімпіад, й зокрема має золоту медаль OI-2016 року. Його стрибки судді оцінили в 418.25 бала.

Трійку лідерів закрив інший представник Великої Британії Джордан Гаулден із результатом в 410.30 бала.

Результати змагань зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна.

Моріц Веземан (Німеччина) – 431.45 бала Джек Лофер (Велика Британія) – 418.25 бала Джордан Гаулден ( Велика Британія ) – 410.30 бала

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8. Станіслав Оліферчик (Україна) – 358.80 бала

9. Данило Коновалов (Україна) – 358.75 бала

Нагадаємо, що напередонді український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Додамо, що 2 серпня, українські спорсмени зможуть виступити ще у двох фіналах континентальної першості, якщо успішно пройдуть відбірковий етап.

Кирило Азаров та Діана Карнафель змагатимуться у синхроні з 3-метрового трампліна, а Карнафель та Єлизавета Дядюк будуть боротися за вихід до фіналу зі стрибків на трампліні 1 м.