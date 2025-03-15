Коновалов та Чижовський зупинилися за крок від першої для України медалі на турнірі в Ростоці

Федерація України зі стрибків у воду

Сьогодні, 15 березня, у німецькому Ростоці в межах міжнародного турніру відбувся фінал синхронних стрибків з 3-метрового трампліну, в якому дует Данила Коновалова та Богдана Чижовського посів четверте місце.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Українські стрибуни були близькими, щоб принести Україні перші медалі цього турніру, проте з результатом 344,91 бали від суддів вони зупинилися в кроці від подіуму.

Нагадаємо, що сьогодні у цій же дисципліні виступав інший украънський тандем: Данило Аванесов та Марко Барсуков завершили змагання із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна на п'ятому місці.

А Ксенія Бочек дебютувала на дорослому рівні у фіналі одиночних стрибків. На жаль, 15-річна українка не змогла поборотися за медаль.