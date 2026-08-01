Коновалов та Оліферчик вийшли до фіналу Євро-2026 з водних видів спорту

У Парижі в другий змагальний день чемпіонату Європи з водних видів спорту відбулись кваліфікаційні змагання чоловіків у стрибках з 1-метрового трампліна.

Україну в цій дисципліні представляли Данило Коновалов та Станіслав Оліферчик. Обоє упевнено подолали відбірковий раунд і пробилися до 12-ки найкращих.

За підсумками попереднього раунду Данило Коновалов набрав 329,85 бала і посів 10 місце, Станіслав Оліферчик з 325,20 бала, став 12-м.

Фінал відбудеться сьогодні, 1 серпня, о 22:25 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні збірна України зі стрибків у воду завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2026 року. Українська команда посіла третє місце у змішаному командному турнірі.

Чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту проходить у столиці Франції, Парижі. Турнір стартував у п'ятницю, 31 липня, та триватиме до 16 серпня.