Троє українців зупинилися за крок від медалі на міжнародному турнірі у Шеффілді

Український стрибун у воду Данило Аванесов зупинився за крок від п'єдесталу на міжнародному турнірі, який наразі проходить у Шеффілді.

Про це повідомляє пресслужба Українська федерація зі стрибків у воду.

Наш спортсмен посів 4-ту сходинку, набравши 340,25 бала, суттєво покращивши свій результат у порівнянні з попереднім раундом – на 40,5 балів.

Також за крок від медалі зупинилися Максим Мірза та Богдан Чижовський, які стали четвертими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Для українських спортсменів цей старт став дебютним у новоствореній синхронній парі, яка сформувалась зовсім нещодавно. За підсумками змагань український дует набрав 336.24 бала.

Також у фіналі брали участь в Валерій Малєєв і Дмитро Степанов, які показали 6-й результат, набравши 325.02 бала.

Раніше на цьому турнірі українські стрибунки у воду Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали бронзовими призерками із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна.