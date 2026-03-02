Ще будемо думати щодо складу: тренер збірної України – про плани на Суперфінал Кубку світу

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Целютін прокоментував результати першого етапу Кубку світу та плани на Суперфінал, де "синьо-жовті" будуть представлені у 5-х дисциплінах, зазначивши, що спортсменам треба ще підготуватися до ЧЄ-2026, що відбудеться у серпні.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Суперфінал відбудеться аж 1 травня, тому ми ще будемо думати щодо складу. У нас індивідуальні види це іменні ліцензії, а синхронні – на команду. Тому ми ще не будемо оголошувати команду, бо за два місяці може трапитися дуже багато речей. Основні змагання – це чемпіонат Європи, який відбудеться у серпні. Побачимо, у якому стані будуть підходити наші спортсмени", – сказав Целютін.

Нагадаємо, згідно з регламентом змагань, до Суперфіналу кваліфікувалися 12 кращих спортсменів в одиночних стрибках, в також по вісім дуетів та команд.