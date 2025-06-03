Середу визнали найкращим спортсменом травня за версією НОК України

Стрибун у воду Олексія Середа визнаний найкращим спортсменом травня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

На континентальній першості в турецькій Анталії 19-річний українець здобув золото в індивідуальних і синхронних стрибках з 10-метрової вишки, а також у складі змішаної команди, вкотре підтвердивши свій клас у цьому виді спорту.

Його тренерку Тамару Токмачову було визнано найкращою наставницею місяця.

Нагадаємо, на ЧЄ-2025 "синьо-жовті" вибороли 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медалі, посівши перше місце в загальнокомандному заліку.

Таким чином національна команда повторила успіх 2023 року та показала найкращий результат за всю історію виступів українських стрибунів у воду на континентальних першостях.