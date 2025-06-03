Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Середу визнали найкращим спортсменом травня за версією НОК України

Олексій Мурзак — 3 червня 2025, 18:16
Середу визнали найкращим спортсменом травня за версією НОК України
Олексій Середа
НОК України

Стрибун у воду Олексія Середа визнаний найкращим спортсменом травня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

На континентальній першості в турецькій Анталії 19-річний українець здобув золото в індивідуальних і синхронних стрибках з 10-метрової вишки, а також у складі змішаної команди, вкотре підтвердивши свій клас у цьому виді спорту.

Його тренерку Тамару Токмачову було визнано найкращою наставницею місяця.

Нагадаємо, на ЧЄ-2025 "синьо-жовті" вибороли 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медалі, посівши перше місце в загальнокомандному заліку.

Таким чином національна команда повторила успіх 2023 року та показала найкращий результат за всю історію виступів українських стрибунів у воду на континентальних першостях.

Стрибки у воду Олексій Середа

Стрибки у воду

Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Байло та Лискун принесли Україні сьому медаль на ЧЄ-2025 зі стрибків у воду
🥇 Середа та Гриценко з рекордом сезону здобули золото на Євро зі стрибків у воду
Україна здобула п’яту медаль на чемпіонаті Європи
Болюх та Байло принесли Україні четверте золото на чемпіонаті Європи

Останні новини