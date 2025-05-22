Україна захистила статус чемпіона Європи у змішаних командних змаганнях

Збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі чемпіонату Європи 2025 року, який проходить в турецькій Анталії.

Сьогодні, 21 травня, в Туреччині стартувало Євро-2025, яке відкривали змішані командні змагання сімох збірних по чотири спортсмени. Вони виконували одиночні та синхронні стрибки з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

Від України на старт вийшли дві пари: Ксенія Байло з Кирилом Болюхом та Софія Лискун з Олексієм Середою.

За підсумком чотирьох фінальних раундів українські спортсмени з результатом 407,20 бала посіли перше місце та здобули золоті медалі. З відставанням у 6,60 бала "срібло" здобула Німеччина. Третім завершив змагання квартет з Італії (360,40).

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Змішані командні змагання. Фінал

Україна – 407,20 бала; Німеччина – 400, 60; Італія – 360,40.

Варто зазначити, що таким чином українці захистили статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в командних змаганнях – вони здобули друге "золото" поспіль.

Що цікаво, востаннє Україна залишалася без нагород на домашньому Євро-2019, посівши п'яте місце.

Змагання продовжаться завтра, 23 травня, коли відбудуться стрибки з метрового трампліна серед жінок.