Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбувся у турецькій Анталії.

"Синьо-жовті" вибороли 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медалі, посівши перше місце в загальнокомандному заліку.

Таким чином національна команда повторила успіх 2023 року Це — повторення успіху 2023 року та найкращий результат за всю історію виступів українських стрибунів у воду на континентальних першостях.

Усі медалі збірної України на чемпіонаті Європи

Золото: Кирил Болюх, Ксенія Байло, Софія Лискун, Олексій Середа (змішані командні змагання), Ксенія Бочек і Діана Карнафель (синхрон, трамплін 3м), Олексій Середа (вишка), Кирил Болюх і Ксенія Байло (синхрон, змішані пари, вишка), Марк Гриценко і Олексій Середа (синхрон, вишка)

Срібло: Ксенія Байло і Софія Лискун (синхрон, вишка)

Бронза: Данило Коновалов (трамплін 1м)

Зазначимо, що Україна втретє в історії виграє медальний залік на рівні континентальної першості зі стрибків у воду. Окрім 2025-го та 2023-го це вдавалося зробити також у 2013 роках.