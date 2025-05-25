Середа став чемпіоном Європи-2025 зі стрибків у воду з 10-метрової вишки

Україна здобула третю золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 року, який проходить в турецькій Анталії.

Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки, для якого це третє індивідуальне золото у кар'єрі.

Кваліфікацію він пройшов з другим результатом, набравши 417.45 балів. У фіналі 19-річний українець зміг покращити свої результати до 468.65 бала. Другим став представник Німеччини Олі Рослер (439.45 бала), замкнув трійку австрієць Антон Кнолл (423.35 бали).

Результати стрибків з 10-метрової вишки

Олексій Середа (Україна) – 468.65 Олі Рослер (Німеччина) – 439.45 Антон Кнолл (Австрія) – 423.35

Наразі у доробку Середи 10 медалей на континентальних першостях – 7 золотих та 3 бронзові.

Нагадаємо, збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі у змішаних командних змаганнях. Це дозволило "синьо-жовтим" захистити статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в цій дисципліні.

Також першу золоту нагороду для України за 26 років у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна здобули Ксенія Бочек та Діана Карнафель.