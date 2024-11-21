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Росію та Білорусь допустили до командних змагань у водних видах спорту в нейтральному статусі

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 12:29
Росію та Білорусь допустили до командних змагань у водних видах спорту в нейтральному статусі
World Aquatics
World Aquatics

Росію та Білорусь повернули до командних змагань у водних видах спорту, але все ще в нейтральному статусі.

Про це повідомляє Суспільне.

У 2023 році Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, але лише в нейтральному статусі та в індивідуальних змаганнях.

Проте тепер World Aquatics оголосила про створення нормативного документа, який регулює участь у командних змаганнях під час так званих "конфліктів".

Починаючи з 18 листопада, коли набув чинності цей документ, спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь ще й у командних змаганнях (знову ж таки у нейтральному статусі). Обмеження залишилося лише на водне поло через можливий контакт спортсменів.

Також Федерація тепер буде зараховувати їхні кваліфікаційні результати, показані у Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що коли набув чинності цей документ World Aquatics, Росія знищила дім колишнього українського футболіста.

Білорусь Росія

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