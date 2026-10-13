Папу Гомес, Веслі Снейдер та Рівалдо відвідали підмосковну Барвіху для участі у нагородженні премії імені Нікіти Павловіча Сімоньяна, яку організовує Спартак, аби відзначити найкращих учасників своєї команди.

Про це стало відомо з публікацій пресслужби московського клубу.

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, іноземним футболістам доручили вручати нагороди лауреатам премії.

Серед зіркових учасників заходу у РФ опинилися.

Алехандро (Папу) Гомес – колишній півзахисник харківського Металіста та чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини.

– колишній півзахисник харківського Металіста та чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини. Веслі Снейдер – ексгравець мадридського Реала, міланського Інтера та збірної Нідерландів.

– ексгравець мадридського Реала, міланського Інтера та збірної Нідерландів. Рівалдо – володар "Золотого м'яча" 1999 року, екснападник Барселони, Мілана та збірної Бразилії.

– володар "Золотого м'яча" 1999 року, екснападник Барселони, Мілана та збірної Бразилії. Дунга – колишній гравець та головний тренер збірної Бразилії.

Папу Гомес відзначив у коментарі російському ТАСС, що не може виділити когось одного з футболістів РФ, проте очікує повернення російських футболістів на міжнародну арену.

"Насправді зараз не можу виділити когось із російських футболістів, не так уважно стежу за ними. Але я сподіваюся, що Росія якомога швидше повернеться до єврокубків та міжнародних турнірів і продемонструє свій рівень", – сказав Гомес.

Водночас Веслі Снейдер наголосив на рівні російського воротаря ПСЖ Матвія Сафонова. Він вважає, що Сафонов заслуговує отримати звання найкращого воротаря у цьогорічній премії "Золотого м'яча".

"Гадаю, що найсильнішим російським футболістом зараз є Матвій Сафонов. Мені здається, що він має шанси на перемогу в номінації "Найкращий воротар року". Він провів чудовий, відмінний минулий сезон. Тому мені здається, що саме він має отримати цю нагороду".

Нагадаємо, що напередодні Президент European Aquatics Антоніо Сільва прибув до РФ та обговорив можливість проводити там турніри.