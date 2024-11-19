Російські шахеди зруйнували будинок українського футболіста

Через атаку російських безпілотників був знищений будинок колишнього гравця запорізького Металурга Сергія Ключика.

Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя.

Удар стався ввечері 18 листопада, коли росіяни атакували Запоріжжя понад десятьма "шахедами". Футболіст дивом залишився живим.

"Мене вдома не було. Зателефонував сусід, каже "приліт", все дуже погано. Там ще горів двигун від "шахеда". Він впав прямо на подвір’я. У будинку пошкоджено майже все. Допомагають прибрати наслідки колеги, друзі. Сьогодні є де ночувати. Коли дізнався більше злякався за сусідів, а не за будинок", – розповів Ключик.

Зазначимо, що більшу частину своєї кар’єри відіграв за запорізький Металург. Також виступав у Таврії, Кривбасі, Сталі, Закарпатті та казахстанському Атирау.

Напередодні повідомлялося, що на війні з Росією загинув колишній гравець збірної України Михайло Цап.