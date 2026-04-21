"Ще є над чим працювати": Оліферчик підсумував виступ на Кубку США

Український стрибун у воду Станіслав Оліферчик на Кубку США, який днями завершився у Форт-Лодердейлі (штат Флорида), здобув першу спільну міжнародну нагороду в дуеті з Кирилом Болюхом, а також показав свій найкращий результат в індивідуальних стрибках.

Після виступу в США Оліферчик в ексклюзивному флеш-інтерв'ю "Чемпіону" розповів про емоції від першої медалі, невдалий третій стрибок у синхроні та помилку в індивідуальній програмі, через яку не вдалося зачепитися за п'єдестал.

Також 29-річний спортсмен поділився враженнями від змагань просто неба, де непростими були погодні умови, та наголосив, що зараз усі думки команди зосереджені на Суперфіналі в Пекіні, де хочеться показати свої найкращі стрибки.

– Це перша нагорода для вашого дуету на міжнародному рівні. Діліться емоціями від виступу.

– Дуже щасливі, що нарешті вийшло завоювати першу спільну медаль на міжнародному старті. Єдине, в нас не вийшов 3-й стрибок, але в цілому ми задоволені результатом. Ми вже доволі таки "зіграні" як тандем, утім, ще є над чим працювати. Ми підтримуємо один одного, даємо один одному поради та разом йдемо до спільних цілей.

– В індивідуалі вам не вистачило трохи балів до нагороди. Чи аналізували свій виступ?

– Своїм індивідуальним виступом я задоволений: на даний момент це моя найкраща сума балів та найкращий результат. Звісно, прикро, що через помилку на 4-му стрибку я залишився поза пʼєдесталом, але іншими стрибками я залишився задоволеним.

– Чи довелося по-новому відчувати басейн та стрибки, враховуючи, що стрибали на відкритому повітрі?

– На щастя, на змаганнях вітру майже не було, але на першому тижні перебування на відкритій воді тренуватись було дуже складно. Тебе в прямому сенсі здував вітер, і не виходило навіть просто зробити стрибок.

– Далі Суперфінал у Пекіні. Які цілі ставите перед собою?

– Зараз всі думки і повна концентрація на Суперфінал, який відбудеться вже на початку травня. Хочеться гідно виступити та показати свої найкращі стрибки.