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Болюх зупинився за крок від медалі на зимовому Кубку Великої Британії

Олександр Булава — 31 січня 2025, 19:39
Кирило Болюх став четвертим на зимовому Кубку Великої Британії зі стрибіків у воду
Кирило Болюх
Ukrainian Diving Federation

19-річний українець Кирило Болюх посів четверте місце на зимовому Кубку Великої Британії зі стрибків у воду, який триває у Шеффілді.

У фіналі стрибків зі 3-метрового трампліна українець набрав 346.85 бали та посів четверте підсумкове місце.

Зазначимо, що у попередньому раунді Болюх набрав суму у 339,50 бали, що дозволило йому з 5-м результатом відібрався до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Болюх виступав у парі з Олексієм Середою. Хлопці у стрибках з 10 м посіли п'яте місце. Провину за результат на себе взяв Середа.

Зазначимо, що змагання у Шеффілді будуть тривати до 2 лютого.

Кирило Болюх

Кирило Болюх

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