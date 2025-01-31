Болюх зупинився за крок від медалі на зимовому Кубку Великої Британії
Кирило Болюх
Ukrainian Diving Federation
19-річний українець Кирило Болюх посів четверте місце на зимовому Кубку Великої Британії зі стрибків у воду, який триває у Шеффілді.
У фіналі стрибків зі 3-метрового трампліна українець набрав 346.85 бали та посів четверте підсумкове місце.
Зазначимо, що у попередньому раунді Болюх набрав суму у 339,50 бали, що дозволило йому з 5-м результатом відібрався до фінальної частини турніру.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Болюх виступав у парі з Олексієм Середою. Хлопці у стрибках з 10 м посіли п'яте місце. Провину за результат на себе взяв Середа.
Зазначимо, що змагання у Шеффілді будуть тривати до 2 лютого.