Болюх та Гриценко стали п'ятими на чемпіонаті Європи

17-річний Кирило Болюх та 14-річний Марк Гриценко посіли п'яте місце на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту, який триває у сербському Белраді.

Українці завершили свій виступ у фіналі синхронних стрибків у воду з 10-метрової платформи з результатом 349,23, що стало п'ятим результатом.

Для 14-річного Марка це був перший виступ на дорослій континентальній першості.

Перемогу здобув дует з Австрії (367,05 балів).

Напередодні Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзові медалі.

Нагадаємо, раніше Болюх разом із Середою стали бронзовими призерами чемпіонату світу.