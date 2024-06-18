Байло та Барсуков здобули бронзу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Українці Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзові медалі на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту, який триває у сербському Белраді.
Українці за свій виступ набрали 256.02 бали та стали третіми у синхронних стрибках змішаних пар.
Зазначимо, що для Марка це дебютний виступ на дорослому чемпіонаті Європи.
Континентальна першість зі стрибків у воду в Белграді буде тривати до 23 червня.
Напередодні українці вибороли першу нагороду у командних змаганнях зі стрибків у воду.