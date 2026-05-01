Для мене це шок: Гриценко – про допуск росіян і срібло в Суперфіналі Кубку світу

Здобувши історичне "срібло" в суперфіналі Кубку світу в Пекіні, український дует Марк Гриценко – Олексій Середа продемонстрував найкращий результат сезону в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" Марк Гриценко розповів про боротьбу з мексиканцями за срібло, стабільність китайців, власне ставлення до допуску російських спортсменів, а також поділився очікуваннями від особистих змагань і нового формату head-to-head.

– Як оціниш ваш синхрон з Олексієм за 10-бальною шкалою?

– Ставлю нам 8 з 10 за цей виступ. Завжди можна краще. Ще поки рано розслаблятись: попереду ще будуть старти, тож поки – так – це найкращий виступ у сезоні, але далі більше.

– Ви до останнього моменту йшли поруч із мексиканцями, але врешті саме ви здобули срібло. Що стало ключовим у цьому протистоянні?

– Ми з Олексієм не допустили грубих помилок і зробили наші стрибки так, як ми це вміємо робити. А мексиканці помилилися на останньому стрибку, і ми стали другими.

Марк Гриценко та Олексій Середа на п'єдесталі Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду Ukrainian Diving Federation

– Китайці знову перші – у чому секрет їхніх виступів та їхньої стабільності?

– Китайці завжди були сильні у цьому виді спорту – вони талановиті – це в них у крові.

– Ми бачимо, як повернули до змагань під своїм прапором росіян. Як ви реагуєте на це рішення?

– Для нас незрозуміло, чому врешті ухвалили рішення, аби вони виступали під прапором своєї країни. У нас війна: вони вбивають наших людей. На мою думку, недопустимо їх в принципі допускати на змагання, а ще й з прапором – для мене це шок. Ми їх ігноруємо – нам все одно на них.

– Далі особисті змагання. Чи готовий показати найкращий результат сезону і у цьому виді?

– В індивідуалі буде head to head, для мене це поки що не до кінця зрозумілий формат змагань. Звісно, я буду старатися і робити все по максимуму. Головне – не допустити грубих помилок. Якщо в тебе це вийде, тоді в тебе всі шанси поборотися за медаль. Щодо найкращого результату сезону – буду робити все, що я вмію і можу, а там побачимо.