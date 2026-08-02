Українки Дядюк і Карнафель посіли 7-ме та 9-те місця на Євро-2026 з водних видів спорту

Діана Карнафель та Єлизавета Дядюк фінішували поза межами п'єдесталу в останньому фіналі 2 серпня на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту у Парижі.

Українки виступали у стрибках з 1-метрового трампліна.

За підсумками п'яти стрибків Карнафель, яка була серед лідерок після перших двох раундів, фінішувала лише 9-ю (229,50 бала).

Тоді як 15-річна Дядюк випередила землячку, ставши 7-ю із результатом 238,10 бала.

Підсумки стрибків у воду серед жінок на 1-метровому трампліні Скриншот

Раніше повідомлялося, що український дует Кирила Азарова та Діани Карнафель зупинився за крок від нагороди у змішаних командних стрибках з 3-метрового трампліна на Євро-2026.

Напередодні українки Софія Виставкіна та Ксенія Байло виграли "бронзу" європейської першості із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.