Карнафель та Азаров зупинилися за крок до медалі на ЧЄ-2026, посівши 4 місце у міксті

Українські спортсмени Кирило Азаров та Діана Карнафель зупинилися за крок до медалі у змішаних командних стрибках з 3-метрового трампліна на чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Парижі.

Сумарний результат нашого дуету склав 273.60 балів – 4 місце.

Перемогу святкували представники Італії, срібними призерами стали "нейтральні" спортсмени з Росії, а "бронзу" виборов німецький дует.

Результати змішаних змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна

Нагадаємо, що напередодні український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.