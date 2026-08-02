Карнафель та Азаров зупинилися за крок до медалі на ЧЄ-2026, посівши 4 місце у міксті
Діана Карнафель та Кирило Азаров
Ukrainian diving
Українські спортсмени Кирило Азаров та Діана Карнафель зупинилися за крок до медалі у змішаних командних стрибках з 3-метрового трампліна на чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Парижі.
Сумарний результат нашого дуету склав 273.60 балів – 4 місце.
Перемогу святкували представники Італії, срібними призерами стали "нейтральні" спортсмени з Росії, а "бронзу" виборов німецький дует.
Результати змішаних змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна
Нагадаємо, що напередодні український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.