Дядюк і Карнафель відібралися до фіналу чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту

Федерація України зі стрибків у воду

Українські атлетки Єлизавета Дядюк та Діана Карнафель відібралися до фіналу чемпіонату Європи-2026 у змаганнях з особистих стрибків у воду з 1-метрового трампліна.

Дядюк посіла сьоме місце за підсумками відбіркового раунду. Найвищі оцінки судді дали українці за останній стрибок (54.60 бала), де вона виконала сальто та півтора гвинта. У загальному її виступ арбітри оцінили у 245 балів.

Інша представниця України Діана Карнафель здобула дев'яту позицію на змаганнях із загальною оцінкою у 233.10 бала. Найкращим її стрибком судді аналогічно визнали останній (52 бали).

Наголосимо, що до фіналу проходять стрибунки, які змогли здобути місця у першій дванадцятці найкращих відбіркового етапу.

Перше місце у кваліфікації виборола титулована італійка К'яра Пеллакані, друге – "нейтральна" Крістіна Айдакова, а трійку лідерок закрила представниця Німеччини Лена Гентшель.

Результати кваліфікації зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна (жінки).

К'яра Пеллакані (Італія) – 263.35 бала Крістіна Айдарова ("нейтральний" статус) – 255.95 бала Лена Гентшель (Німеччина) – 255.40 бала

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7. Єлизавета Дядюк (Україна) – 245.00 балів

9. Діана Карнафель (Україна) – 233.10 бала

Зауважимо, що фінал цієї дисципліни відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 22:00. Також у цей же день Діана Карнафель змагатиметься у синхронному міксті 3-метрового трампліна разом із Кирилом Азаровим.

Нагадаємо, що напередодні український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.