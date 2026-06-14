Карнафель зупинилася за крок до другої медалі на міжнародному турнірі в Мадриді

Українська стрибунка у воду Діана Карнафель зупинилася за крок від п'єдесталу на турнірі Madrid International Diving Meet 2026, який проходить з 12 до 14 червня у столиці Іспанії.

У стрибках з 1-метрового трампліна українка розділила 4-ту сходинку з німкенею Діаною Генчель – обидві набрали 229.10 балів.

Перемогу ж здобула представниця США Марго Омара з результатом 245.10, а її землячка Софі Верзіль виборола "бронзу" (239.65), водночас срібною призеркою стала швейцарська стрибунка Мішель Геімберг, спробу якої суді оцінили в 244.70 балів.

Ще одна представниця нашої країни Ксенія Бочек показала 8-й результат (212.10).

Підсумкові результати стрибків з 1-метрового трампліна

1. Марго Омара (США) – 245.10

2. Мішель Геімберг (Швейцарія) – 244.70

3. Софі Верзіль (США) – 239.65

4. Діана Карнафель (Україна) – 229.10

4. Діана Генчель (Німеччина) – 229.10

...8. Ксенія Бочек (Україна) – 212.10

Напередодні Бочек і Карнафель завоювали на цьому турнірі бронзові нагороди в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.