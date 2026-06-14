Український дует завоював бронзу в Мадриді

Українські стрибунки у воду Ксенія Бочек і Діана Карнафель завоювали бронзові нагороди на турнірі Madrid International Diving Meet 2026, який проходить з 12 до 14 червня у столиці Іспанії.

В синхронних стрибках з 3-метрового трампліна вони набрали 261,00 бала та посіли третє місце, поступившись лише дуетам із США та Німеччини.

Підсумкові результати:

Кіндал Найт/Кріста Палмер (США) — 270.90 Лена Хенчель/Емілі Демель (Німеччина) — 268.77 Ксенія Бочек/Діана Карнафель (Україна) — 261.00

Нагадаємо, на початку травня Бочек і Карнафель посіли сьоме місце на суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду в китайському Пекіні. Там вони набарли 262,50 бала – це їхній найкращий результат у поточному сезоні.