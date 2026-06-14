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Український дует завоював бронзу в Мадриді

Олег Дідух — 14 червня 2026, 15:13
Український дует завоював бронзу в Мадриді
Ксенія Бочек і Діана Карнафель
facebook.com/ukrainiandiving

Українські стрибунки у воду Ксенія Бочек і Діана Карнафель завоювали бронзові нагороди на турнірі Madrid International Diving Meet 2026, який проходить з 12 до 14 червня у столиці Іспанії.

В синхронних стрибках з 3-метрового трампліна вони набрали 261,00 бала та посіли третє місце, поступившись лише дуетам із США та Німеччини.

Підсумкові результати:

  1. Кіндал Найт/Кріста Палмер (США) — 270.90
  2. Лена Хенчель/Емілі Демель (Німеччина) — 268.77
  3. Ксенія Бочек/Діана Карнафель (Україна) — 261.00

Нагадаємо, на початку травня Бочек і Карнафель посіли сьоме місце на суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду в китайському Пекіні. Там вони набарли 262,50 бала – це їхній найкращий результат у поточному сезоні.

Стрибки у воду Ксенія Бочек Діана Карнафель

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