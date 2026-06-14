Не можу сказати, що все було ідеально: Карнафель – про здобуту бронзу на турнірі в Мадриді

З 12 до 14 червня у столиці Іспанії проходив Madrid International Diving Meet 2026, на якому чудово проявила себе українка Діана Карнафель.

Спершу вона у парі з Ксенією Бочек здобула "бронзу" в синхронних стрибках, після чого зупинилася за крок від медалі у стрибках з 1-метрового трампліна – українка розділила 4-ту сходинку з німкенею Діаною Генчель – обидві набрали 229.10 балів.

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Після виступу на турнірі Діана поспілкувалася з Чемпіоном.

– Перш за все, хочеться спитати про "бронзу". Що вона для вас означає і чи задоволені цією нагородою?

– Бронза для мене цінна, тому що за нею стоїть велика робота. Звісно, кожен спортсмен хоче бути якомога вище, але я рада цій медалі. Для мене це ще один крок уперед і підтвердження того, що вся наша праця недаремна.

– Проаналізуйте вашу програму, чи все вдалось?

– Не можу сказати, що все було ідеально. Були моменти, які можна було виконати краще, і я це розумію. Але загалом я задоволена своїм виступом. Тепер будемо аналізувати помилки й працювати над ними далі.

– Ваш синхрон із Ксенією вже наробив галасу на чемпіонаті Європи, ви продовжуєте запалювати разом. Розкажіть про вашу взаємодію та тандем.

– Мені дуже комфортно виступати з Ксенією. Ми добре розуміємо одна одну як у тренувальному процесі, так і на змаганнях. Завжди підтримуємо одна одну, тому нам легко працювати разом.

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– Ви також виступали в індивідуалі, де стали четвертою. Що не вийшло тут?

– Допустила кілька помилок, які коштували мені місця на п'єдесталі. Конкуренція була дуже високою, тому навіть невеликі неточності мають велике значення. Прикро зупинитися за крок від медалі, але це теж досвід і мотивація працювати ще більше.

– Попереду чемпіонат Європи, які ставите собі цілі на ці змагання?

– Хочу показати свої найкращі стрибки й виступити максимально стабільно. Зосередитися на якісному виконанні своєї роботи. Якщо все вдасться, тоді й результат буде хорошим.

– Знаю, що ви починали свою карʼєру в художній гімнастиці. Чи допомагає цей досвід зараз у стрибках?

– Так, думаю цей досвід мені допоміг. Художня гімнастика дала хорошу гнучкість, координацію та відчуття свого тіла. Для стрибків у воду – це важливі якості, тому певна база, яку я отримала тоді, точно стала корисною зараз.