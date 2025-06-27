Карнафель виборола бронзу юніорського чемпіонату Європи

Українка Діана Карнафель виборола бронзову нагороди юнацького чемпіонату Європи, який триває в Афінах.

Карнафель у фіналі на метровому трампліні серед вікової групи А здобула перше місце за сумою 384.75 бали. Бронзова нагорода стала сьомою медаллю для України на континентальній першості.

Ще одна українка Ксенію Бочек з результатом 376.05 бала завершила змагання на четвертій позиції.

Нагадаємо, напередодні Кирило Азаров став чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів на 1-метровому трампліні. Також свої фінали виграли Єлизавета Дядюк та Назарій Кононенко.

Чемпіонат Європи серед юніорів триватиме до 29 червня.