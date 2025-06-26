Дядюк та Кононенко вибороли золоті нагороди юнацького чемпіонату Європи

Українці Єлизавета Дядюк та Назарій Кононенко здобули золоті нагороди юнацького чемпіонату Європи, який триває в Афінах.

Дядюк у фіналі на метровому трампліні серед вікової групи В здобула перше місце за сумою 342.40 бали, випередивши найближчу суперницю на 30.05. Для Єлизавети – це дебютне золото континентальної першості.

Ще одну перемогу Україні приніс дебютант юнацького чемпіонату Європи зі стрибків у воду Назарій Кононенко, який за свій виступ отримав оцінку в 450.20 бали – на 48.25 більше, ніж у найближчого суперника.

Нагадаємо, напередодні Кирило Азаров став чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів на 1-метровому трампліні.

Чемпіонат Європи серед юніорів триватиме до 29 червня.