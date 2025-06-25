Українець Азаров став чемпіоном Європи серед юніорів

Українець Кирило Азаров став чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів на 1-метровому трампліні.

За свій виступ Кирило набрав 522.70.

Ще один наш представник у фіналі Максим Мірза, також гідно представив Україну, посівши 6 місце з результатом 430.95 бали.

За крок від медалі у змаганнях на вишці серед вікової групи А зупинилася Діана Шевченко, яка посіла 4-те місце, набравши 372.35 бала.

Ще одна наша представниця у фіналі – Софія Виставкіна із сумою 360.40 бала фінішувала на 7-й позиції.

Нагадаємо, у травні збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду.