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Чемпіон Стрибки у воду

Українець Азаров став чемпіоном Європи серед юніорів

Олексій Мурзак — 25 червня 2025, 20:16
Українець Азаров став чемпіоном Європи серед юніорів
Кирило Азаров
ukrainiandiving

Українець Кирило Азаров став чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів на 1-метровому трампліні.

За свій виступ Кирило набрав 522.70.

Ще один наш представник у фіналі Максим Мірза, також гідно представив Україну, посівши 6 місце з результатом 430.95 бали.

За крок від медалі у змаганнях на вишці серед вікової групи А зупинилася Діана Шевченко, яка посіла 4-те місце, набравши 372.35 бала.

Ще одна наша представниця у фіналі – Софія Виставкіна із сумою 360.40 бала фінішувала на 7-й позиції.

Нагадаємо, у травні збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

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