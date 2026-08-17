Золото Шеремета, тріумф Чуканівської та п’ять медалей у стрибках: підсумки Євро-2026 з водних видів

З 31 липня по 16 серпня Парижі відбувся чемпіонат Європи з водних видів спорту 2026, який завершився для України доволі успішно. "Синьо-жовті" здобули одразу сім медалей – три золоті, одну срібну та три бронзові, причому нагороди були завойовані одразу у трьох дисциплінах.

Українці відзначилися у стрибках у воду, хайдайвінгу та плаванні. А завершив турнір справжнім тріумфом 19-річний Нікіта Шеремет, який у заключний день став чемпіоном Європи на 50-метрівці вільним стилем і встановив новий рекорд України – 21,13 секунди.

Середа та Байло – знову чемпіони Європи

Перше золото на турнірі Україна здобула у стрибках у воду. Олексій Середа та Ксенія Байло виграли змагання у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Ксенія Байло та Олексій Середа Getty Images

Український дует не залишив суперникам шансів і став чемпіоном Європи. Для Середи це чергове підтвердження статусу одного з лідерів континентальних стрибків у воду: ще на старті Євро-2026 саме він допоміг Україні вибороти бронзу в командних змаганнях, а вже після завершення турніру в його персональному доробку 14 медалей на чемпіонатах Європи.

Байло також вкотре довела свій високий клас. Разом із Середою вона вже вдруге піднімається на найвищу сходинку європейського п'єдесталу. Минулого разу дует тріумфував 5 років тому – на Євро-2021.

Чуканівська – історичний тріумф над Сеною

19-річна Неллі Чуканівська виграла золоту медаль у хайдайвінгу, тріумфувавши у стрибках з 20-метрової платформи. Вона набрала 324,70 бала та випередила італійку Елізу Козетті й німкеню Майке Елену Гальбіш. Особливо ефектним став її останній стрибок, за який Чуканівська отримала 98 балів.

Неллі Чуканівська Getty Images

Перемога Чуканівської має історичне значення для українського спорту, адже це пе перше золото України в жіночому хайдайвінгу на чемпіонатах Європи. Причому Чуканівська лише кілька місяців виступає на дорослому рівні у цій дисципліні. У Парижі вона одразу змогла виграти континентальну першість, ще й зробила це на фоні неймовірної атмосфери біля Сени.

Шеремет поставив золоту крапку

Яскравим фіналом українського виступу стала перемога 19-річного Нікіти Шеремета у плаванні.

Українець вийшов до фіналу 50 метрів вільним стилем із найкращим результатом півфіналів – 21,38 секунди, повторивши національний рекорд Владислава Бухова. У вирішальному запливі Шеремет перевершив самого себе: 21,13 секунди – золота медаль і новий рекорд України.

Нікіта Шеремет Getty Images

Перемога стала особливо цінною ще й тому, що Шеремет уперше став чемпіоном Європи серед дорослих на довгій воді. Срібні медалі здобули нейтральний спортсмен Єгор Корнєв та серб Андрій Барна – обидва показали 21,37 секунди.

Таким чином, Шеремет приніс Україні єдину медаль у плаванні на цьому чемпіонаті Європи, а його перемога стала третьою українською золотою нагородою Парижа-2026.

Україна мала у фіналі ще одного представника – Владислава Бухова. Він посів п'яте місце з результатом 21,58 секунди.

Ще чотири медалі у стрибках у воду

Українські стрибуни у воду загалом здобули на Євро п'ять медалей, підтвердивши статус однієї з найсильніших команд континенту.

Окрім золота Середи та Байло, українці вибороли одне срібло та три бронзи. До числа призерів увійшли:

Ксенія Бочек та Діана Карнафель – срібло у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна;

Олексій Середа та Марк Гриценко – бронза у синхронних стрибках із 10-метрової вишки;

Ксенія Байло та Софія Виставкіна – бронза у синхронних стрибках із 10-метрової вишки;

Ксенія Бочек, Ксенія Байло, Олексій Середа та Кирило Болюх – бронза у командних змаганнях.

Getty Images

Саме командна нагорода Бочек, Байло, Середи та Болюха стала першою медаллю України на чемпіонаті. Українці здійснили справжній камбек у фінальній частині змагань і випередили Польщу лише на 0,15 бала.

Нове покоління вже заявляє про себе

Окремої уваги заслуговує 17-річна Софія Виставкіна. Для молодої українки чемпіонат Європи 2026 став важливим кроком на дорослому рівні, а бронза разом із Ксенією Байло показала, що Україна має гідну зміну своїм нинішнім лідерам.

Софія Виставкіна Getty Images

Водночас досвідчені Середа та Байло продовжують залишатися головними обличчями українських стрибків у воду. Їхня перемога у змішаному синхроні стала одним із центральних українських успіхів у Парижі.

Сім медалей, три золота та 7 місце в медальному заліку

Отже, українська команда завершила чемпіонат Європи з водних видів спорту-2026 із сімома нагородами:

🥇 Олексій Середа / Ксенія Байло – змішані синхронні стрибки з 10-метрової вишки; 🥇 Неллі Чуканівська – хайдайвінг, 20 м; 🥇 Нікіта Шеремет – 50 м вільним стилем; 🥈 Ксенія Бочек / Діана Карнафель – синхронні стрибки з 3-метрового трампліна; 🥉 Ксенія Бочек / Ксенія Байло / Олексій Середа / Кирило Болюх – командні стрибки у воду. 🥉 Олексій Середа / Марк Гриценко – синхронні стрибки з 10-метрової вишки; 🥉 Ксенія Байло / Софія Виставкіна – синхронні стрибки з 10-метрової вишки;

Три золоті медалі – від Середи та Байло, Чуканівської і Шеремета – особливо важливі, адже дозволили посісти високе 7 місце в медальному заліку.

Приємно й те, що Україна перемогла одразу у трьох різних дисциплінах, а останнє золото турніру для нашої команди здобув 19-річний плавець, встановивши при цьому національний рекорд.

При цьому не забуваємо, що українська спортивна інфраструктура вже роками потерпає від російських обстрілів, атлети змушені тренуватися в несприятливих умовах, проте, попри це, вони продовжують гідно представляти Україну на міжнародній арені.