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Вперше за 26 років: Бочек і Карнафель здобули золото для України на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 25 травня 2025, 16:32
Вперше за 26 років: Бочек і Карнафель здобули золото для України на чемпіонаті Європи
Ксенія Бочек і Діана Карнафель
Ukrainian Diving Federation

Україна здобула друге золото на чемпіонаті Європи-2025 року, який проходить в турецькій Анталії.

16-річна Ксенія Бочек та 18-річна Діана Карнафель стали чемпіонки Європи у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна у своєму дебютному виступі на дорослому рівні.

За свій виступ українки набрали 276 балів. Другою стала Німеччина (265,95 бала), третє місце за Великою Британією (264,90).

Для України це перше за 26 років золото у даній дисципліні. Востаннє українки піднімалися на перше місце п’єдесталу пошани у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна серед жінок у 1999 році. Тоді володарками золотих медалей стали Олена Жупіна та Анна Сорокіна.

Нагадаємо, збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі у змішаних командних змаганнях. Це дозволило "синьо-жовтим" захистити статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в цій дисципліні.

Стрибки у воду Ксенія Бочек Діана Карнафель

Ксенія Бочек

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