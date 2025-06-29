Збірна України виграла загальнокомандний залік юніорського ЧЄ-2025

Збірна України стала абсолютним чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів.

Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду.

В Олімпійському басейні Афін юні українські стрибуни вибороли 12 медалей: 6 золотих, 3 срібні, 3 бронзові.

Чемпіони

Валерій Малєєв і Назарій Кононенко (вишка синхрон)

Кирило Азаров (трамплін 1м, група А)

Єлизавета Дядюк (трамплін 1м, група В)

Назарій Кононенко (вишка, група В)

Назарій Кононенко (трамплін 3м, група В)

Діана Карнафель (трамплін 3м, група А)

Срібні призери

Єлизавета Дядюк (трамплін 3м, група В)

Дмитро Степанов (трамплін 3м, група В)

Ксенія Бочек і Діана Карнафель (трамплін 3м синхрон)

Бронзові призери

Софія Виставкіна і Аліса Мєшкова (вишка синхрон)

Діана Карнафель (трамплін 1м, група А)

Вероніка Андращук (вишка, група В)

Це вже третя поспіль перемога України в загальнокомандному заліку на юніорських європейських першостях.

У цьогорічному турнірі взяли участь 176 атлетів із 27 країн, що стало рекордом після пандемії COVID-19.

Ба більше, окрім перемоги в загальнокомандному заліку наша збірна здобула ще й Кубок як найкраща команда першості.

Нагадаємо, у травні збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду.