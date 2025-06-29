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Чемпіон Стрибки у воду

Збірна України виграла загальнокомандний залік юніорського ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 20:04
Збірна України виграла загальнокомандний залік юніорського ЧЄ-2025
Ukrainian Diving Federation

Збірна України стала абсолютним чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів.

Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду.

В Олімпійському басейні Афін юні українські стрибуни вибороли 12 медалей: 6 золотих, 3 срібні, 3 бронзові.

Чемпіони

Срібні призери

  • Єлизавета Дядюк (трамплін 3м, група В)
  • Дмитро Степанов (трамплін 3м, група В)
  • Ксенія Бочек і Діана Карнафель (трамплін 3м синхрон)

Бронзові призери

  • Софія Виставкіна і Аліса Мєшкова (вишка синхрон)
  • Діана Карнафель (трамплін 1м, група А)
  • Вероніка Андращук (вишка, група В)

Це вже третя поспіль перемога України в загальнокомандному заліку на юніорських європейських першостях.

У цьогорічному турнірі взяли участь 176 атлетів із 27 країн, що стало рекордом після пандемії COVID-19.

Ба більше, окрім перемоги в загальнокомандному заліку наша збірна здобула ще й Кубок як найкраща команда першості.

Нагадаємо, у травні збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

Стрибки у воду Чемпіонат Європи Діана Карнафель

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