Збірна України виграла загальнокомандний залік юніорського ЧЄ-2025
Ukrainian Diving Federation
Збірна України стала абсолютним чемпіоном Європи зі стрибків у воду серед юніорів.
Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду.
В Олімпійському басейні Афін юні українські стрибуни вибороли 12 медалей: 6 золотих, 3 срібні, 3 бронзові.
Чемпіони
- Валерій Малєєв і Назарій Кононенко (вишка синхрон)
- Кирило Азаров (трамплін 1м, група А)
- Єлизавета Дядюк (трамплін 1м, група В)
- Назарій Кононенко (вишка, група В)
- Назарій Кононенко (трамплін 3м, група В)
- Діана Карнафель (трамплін 3м, група А)
Срібні призери
- Єлизавета Дядюк (трамплін 3м, група В)
- Дмитро Степанов (трамплін 3м, група В)
- Ксенія Бочек і Діана Карнафель (трамплін 3м синхрон)
Бронзові призери
- Софія Виставкіна і Аліса Мєшкова (вишка синхрон)
- Діана Карнафель (трамплін 1м, група А)
- Вероніка Андращук (вишка, група В)
Це вже третя поспіль перемога України в загальнокомандному заліку на юніорських європейських першостях.
У цьогорічному турнірі взяли участь 176 атлетів із 27 країн, що стало рекордом після пандемії COVID-19.
Ба більше, окрім перемоги в загальнокомандному заліку наша збірна здобула ще й Кубок як найкраща команда першості.
Нагадаємо, у травні збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи зі стрибків у воду.