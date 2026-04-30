Збірна України назвала склад на етап Grand Slam в Душанбе
Збірна України з дзюдо назвала склад на етап Grand Slam в Душанбе, Таджикистан.
Про це повідомляє ФДУ.
Україну на татамі в Душанбе представлять 7 спортсменів:
- Артем Лесюк – 60 кг
- Вадим Чернов – 66 кг
- Саід-Магомед Халідов – 73 кг
- Владислав Колобов – 81 кг
- Артем Бубир – 90 кг
- Олексій Єршов – 100 кг
- Заур Дуньямалієв – 100 кг
Турнір серії Grand Slam в столиці Таджикистану відбудеться з 1 по 3 травня та збере понад 200 дзюдоїстів із різних країн світу.
Напередодні У Тбілісі завершився чемпіонат Європи із дзюдо, який став найгіршим для України у XXI столітті. Вперше з 1999 року "синьо-жовті" не вибороли жодної медалі на Євро. З того часу щоразу українські дзюдоїсти виборювали бодай одну "бронзу", як це сталось на попередній континентальній першості, де на п'єдестал піднялась Юлія Курченко.