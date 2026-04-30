Збірна України назвала склад на етап Grand Slam в Душанбе

Збірна України з дзюдо назвала склад на етап Grand Slam в Душанбе, Таджикистан.

Про це повідомляє ФДУ.

Україну на татамі в Душанбе представлять 7 спортсменів:

Артем Лесюк – 60 кг

Вадим Чернов – 66 кг

Саід-Магомед Халідов – 73 кг

Владислав Колобов – 81 кг

Артем Бубир – 90 кг

Олексій Єршов – 100 кг

Заур Дуньямалієв – 100 кг

Турнір серії Grand Slam в столиці Таджикистану відбудеться з 1 по 3 травня та збере понад 200 дзюдоїстів із різних країн світу.

Напередодні У Тбілісі завершився чемпіонат Європи із дзюдо, який став найгіршим для України у XXI столітті. Вперше з 1999 року "синьо-жовті" не вибороли жодної медалі на Євро. З того часу щоразу українські дзюдоїсти виборювали бодай одну "бронзу", як це сталось на попередній континентальній першості, де на п'єдестал піднялась Юлія Курченко.