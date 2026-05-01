Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Дзюдо

Українець Лесюк став срібним призером Grand Slam в Душанбе

Сергій Шаховець — 1 травня 2026, 18:31
Артем Лесюк
Федерація дзюдо України

Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув срібну медаль у перший день змагань турніру Grand Slam, що стартував у Душанбе.

У фіналі вагової категорії до 60 кг українець поступився росіянину Аюбу Блієву, ставши срібним призером турніру.

На шляху до вирішальної сутички Лесюк переміг іппоном представника Таджикистану Рамзіддіна Азізова, а у 1/4 фіналу здолав француза Максіме Мерліна.

Артем гарантував собі медаль у півфіналі, коли іппоном здолав росіянина Ачити Домбуу.

Для Лесюка ця медаль стала третьою в кар'єрі на рівні турнірів серії Grand Slam. Раніше 29-річний дзюдоїст здобував "золото" та "бронзу".

Турнір серії Grand Slam у столиці Таджикистану триватиме до 3 травня. У змаганнях беруть участь понад 200 дзюдоїстів із різних країн світу. Україну на татамі в Душанбе представляють 7 спортсменів.

Напередодні у Тбілісі завершився чемпіонат Європи з дзюдо, який став найгіршим для України у XXI столітті. Вперше з 1999 року "синьо-жовті" не вибороли жодної медалі на Євро.

Останні новини