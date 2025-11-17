Українська правда
Чемпіон Дзюдо

Єршов став срібним призером турніру Zagreb Grand Prix 2025 у ваговій категорії до 100 кг

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 19:16
Олексій Єршов (зліва)
Федерація дзюдо України

Український дзюдоїст Олексій Єршов здобув срібну медаль на турнірі серії Grand Prix у Загребі (Хорватія).

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

У фіналі вагової категорії до 100 кг наш спортсмен поступився дворазовому чемпіону світу Ніколозу Шеразадішвілі з Іспанії.

Зазначимо, що на турнірах такого рівня ця медаль стала для Єршова дебютною.

Напередодні українські дзюдоїсти здобули дві медалі на ЧЄ-2025 серед спортсменів до 23 років, який тривав з 31 жовтня по 2 листопада.

дзюдо

