Українські дзюдоїсти вибороли золото та срібло на Кубку Європи в Грузії
Федерація дзюдо України
Українські дзюдоїсти завоювали дві медалі на Кубку Европи, що відбувся у грузинському містечку Горі.
Так, чемпіоном у ваговій категорії до 100 кг став Ярослав Давидчук. Водночас його земляк Сергій Сокирко став срібним презером у категорії до 90 кг.
Для 18-річного Сергія це був дебют на дорослому Кубку Європи.
Ще три представники України Марат Крижанський (-90 кг), Олексій Єршов (-100 кг) та Станіслав Гунченко (-90 кг) посіли два 5-х та одне 7-ме місце відповідно.
Всього участь у змаганнях взяли 170 спортсменів.
Раніше Україна здобула дев'ять медалей на Кубках Європи з дзюдо.