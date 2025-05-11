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Українські дзюдоїсти вибороли золото та срібло на Кубку Європи в Грузії

Олексій Мурзак — 11 травня 2025, 20:32
Українські дзюдоїсти вибороли золото та срібло на Кубку Європи в Грузії
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти завоювали дві медалі на Кубку Европи, що відбувся у грузинському містечку Горі.

Так, чемпіоном у ваговій категорії до 100 кг став Ярослав Давидчук. Водночас його земляк Сергій Сокирко став срібним презером у категорії до 90 кг.

Для 18-річного Сергія це був дебют на дорослому Кубку Європи.

Ще три представники України Марат Крижанський (-90 кг), Олексій Єршов (-100 кг) та Станіслав Гунченко (-90 кг) посіли два 5-х та одне 7-ме місце відповідно.

Всього участь у змаганнях взяли 170 спортсменів.

Раніше Україна здобула дев'ять медалей на Кубках Європи з дзюдо.

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