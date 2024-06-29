Українці здобули 3 нагороди на чемпіонаті Європи серед кадетів у Софії

Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на чемпіонаті Європи серед кадетів у болгарській Софії.

Зокрема, золото отримав Дмитро Лебідь у категорії до 90 кг, здолавши латвійця Маюса Геніса.

Також Михайло Соляник вийшов у фінал у категорії до 81 кг, де зустрівся з "нейтральним спортсменом" Абу Бакром Кантаєвим. Українець поступився у фінальній сутичці та здобув срібло.

А українка Анна Олійник-Корнійко у боротьбі за бронзу змагалася з представницею Туреччини Туаною Гюленай. Анна здобула перемогу і посіла 3 місце.

Нагадаємо, раніше 3 представники України здобули нагороди, а в наступний змагальний день Іларія Цуркан поповнила доробок українців ще однією бронзою.