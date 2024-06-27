Українці здобули два срібла та бронзу на чемпіонаті Європи серед кадетів у Софії

Українські дзюдоїсти посіли 3 призові місця на чемпіонаті Європи серед кадетів у болгарській Софії.

Зокрема, срібло здобув Ростислав Кострикін, який у фіналі поступився представнику Азербайджану Бахадіру Фейзуллаєву. Також друге місце посів Хазар Гейдаров, програвши російському спортсмену Магомеду Абдулаєву. Бронзою відзначилась Анастасія Левченко, вона перемогла представницю Косово Сідореллу Додай.

Нагадаємо, раніше Україна закликала МОК не допускати російських спортсменів на Олімпійські ігри-2024.