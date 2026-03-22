Українка Курченко здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam 2026 у Тбілісі

Олексій Мурзак — 22 березня 2026, 19:16
Українка Курченко здобула бронзу на турнірі Grand Slam 2026 у Тбілісі
Українська дзюдоїстка Юлія Курченко здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam Tbilisi 2026.

У поєдинку за третє місце в категорії до 78 кг вона перемогла представницю Великої Британії.

В 1/4 фіналу Юлія поступилася суперниці з Франції, за вихід у малий фінал впевнено здолала представницю Австралії. 

Для Курченко ця нагорода стала вже другою у поточному році і загалом третьою на етапах в Тбілісі. 

Нагадаємо, раніше срібним призером турніру став українець Михайло Свідрак

Напередодні у австрійському Лінці завершився перший етап Гран-прі із дзюдо й він став успішним для українців. Наші спортсмени здобули повний комплект нагород.

