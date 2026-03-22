Українка Курченко здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam 2026 у Тбілісі
Українська дзюдоїстка Юлія Курченко здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam Tbilisi 2026.
У поєдинку за третє місце в категорії до 78 кг вона перемогла представницю Великої Британії.
В 1/4 фіналу Юлія поступилася суперниці з Франції, за вихід у малий фінал впевнено здолала представницю Австралії.
Для Курченко ця нагорода стала вже другою у поточному році і загалом третьою на етапах в Тбілісі.
Нагадаємо, раніше срібним призером турніру став українець Михайло Свідрак.
Напередодні у австрійському Лінці завершився перший етап Гран-прі із дзюдо й він став успішним для українців. Наші спортсмени здобули повний комплект нагород.