Український 25-річний дзюдоїст Свідрак здобув срібло на Grand Slam 2026 у Тбілісі

Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув срібну нагороду на турнірі серії Grand Slam-2026 у грузинському Тбілісі.

У ваговій категорії до 81 кг український спортсмен дійшов до фіналу змагань. На стадії 1/16 фіналу Свідрак переміг грузина Коте Капанадзе, в 1/8 фіналу здолав узбекистанця Бобура Янгібоєва, а у чвертьфіналі виявився сильнішим за бронзового призера Олімпійських ігор 2020 року Маттіаса Кассе з Бельгії.

У півфінальній сутичці українець пройшов серба Міхайла Сіміна. У фіналі дзюдоїст поступився турецькому спортсмену Ведату Албайраку, дворазовому чемпіону Європи та призеру чемпіонату світу.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Михайло Свідрак здобув бронзову медаль на турнірі серії Гран-прі у мексиканській Гвадалахарі.