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Несправедливо до нас, – Курченко оцінила рішення федерації бойкотувати ЧС з дзюдо

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 13:22
Несправедливо до нас, – Курченко оцінила рішення федерації бойкотувати ЧС з дзюдо
Юлія Курченко
ukrainejudo.com

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко висловилась про рішення федерації бойкотувати чемпіонат світу через дозвіл представникам Білорусі використовувати національну символіку.

Спортсменка поспілкувалась із Tribuna.com.

"Мені здається, усі хотіли виступити, усі готувались – це найбільший старт року. Трішки сумно, адже там було усього два білоруси, з якими ми б не зустрілись (категорія до 90 кг, – прим.).

Вважаю таке рішення дещо несправедливим до нас. Хотіли виступити та підняти наш прапор", – розповіла Курченко.

Окрім того, дзюдоїстка повідомила, як вона дізналась про рішення федерації.

"Сьогодні прокинулась та побачила у соцмережах про це рішення. Це все, що я знала про це. Ми були на зборах, готувались", – додала Курченко.

Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот, посилаючись на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє вітчизняним спортсменам змагатися на одних турнірах з росіянами та білорусами, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Зазначимо, що збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо вже вдруге. У 2023 році наші спортсмени не виступали на турнірі на знак протесту проти допуску росіян і білорусів у нейтральному статусі.

Раніше федерація дзюдо України засудила рішення дозволити білорусам використовувати власну символіку.

Федерація дзюдо України Юлія Курченко

Федерація дзюдо України

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