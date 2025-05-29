Несправедливо до нас, – Курченко оцінила рішення федерації бойкотувати ЧС з дзюдо

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко висловилась про рішення федерації бойкотувати чемпіонат світу через дозвіл представникам Білорусі використовувати національну символіку.

Спортсменка поспілкувалась із Tribuna.com.

"Мені здається, усі хотіли виступити, усі готувались – це найбільший старт року. Трішки сумно, адже там було усього два білоруси, з якими ми б не зустрілись (категорія до 90 кг, – прим.).

Вважаю таке рішення дещо несправедливим до нас. Хотіли виступити та підняти наш прапор", – розповіла Курченко.

Окрім того, дзюдоїстка повідомила, як вона дізналась про рішення федерації.

"Сьогодні прокинулась та побачила у соцмережах про це рішення. Це все, що я знала про це. Ми були на зборах, готувались", – додала Курченко.

Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот, посилаючись на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє вітчизняним спортсменам змагатися на одних турнірах з росіянами та білорусами, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Зазначимо, що збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо вже вдруге. У 2023 році наші спортсмени не виступали на турнірі на знак протесту проти допуску росіян і білорусів у нейтральному статусі.

Раніше федерація дзюдо України засудила рішення дозволити білорусам використовувати власну символіку.