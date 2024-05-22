Завадила травма: Курченко покинула чемпіонат світу в 1/8 фіналу

Українка Юлія Курченко не змогла подолати 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

На турнірі у ваговій категорії до 78 кг спортсменка спершу перемогла росіянку Александру Бабінцеву в першому колі.

В 1/16 фіналу на українку чекала срібна призерка Чемпіонату Світу-2022 китаянка Ма Чженчжао. Юлія і тут здобула доволі впевнену перемогу.

В наступному етапі Курченко змагалася з представницею Узбекистану Ірісхон Курбанбаєвою. Проте на початку бою українка отримала травму і не змогла продовжити поєдинок.

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме до 23 травня.

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Раніше ми повідомляли про невдалий старт українця Артема Лесюка на ЧС-2024 у вазі до 60 кг.

Також Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Богдан Ядов та Михайло Свідрак поступилися у першому колі.