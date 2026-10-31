Українець Антон Савицький здобув бронзову медаль Grand Slam Abu-Dhabi 2026 в категорії до 100 кг.

На шляху до нагороди дзюдоїст здолав спочатку представника Сербії Лазара Здрале, потім Ніку Харазішвілі з Грузії та американця Даніеля Любімовскі.

У півфіналі Савицький зустрівся із росіянином Адамом Сангарієвим, якому поступився у напруженому протистоянні.

У підсумку, в сутичці за бронзову нагороду на українця очікував угорець Жомбор Вег, якого він без особливих проблем здолав.

Зауважимо, що це не перша медаль для Савицького на рівні Grand Slam. У 2025 році спортсмен перемагав на турнірі в Улан-Баторі, а цього року ставав срібним призером Paris Grand Slam.

Також у березні 2026-го Савицький виграв "золото" Гран-прі в Лінці.