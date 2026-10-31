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Казакова здобула "срібло", а Семченко – "бронзу" ЧЄ-2026 U-23

Олексій Мурзак — 31 жовтня 2026, 19:35
Казакова здобула срібло, а Семченко – бронзу ЧЄ-2026 U-23
Анна Казакова
Федерація дзюдо України

Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті Європи-2026 U-23 з дзюдо, який проходить в Італії.

Так, срібну медаль у категорії до 78 кг виборола Анна Казакова. У фіналі вона поступилася німкені Матільді Німеєр.

Водночас Діана Семченко стала третьою у категорії понад 78 кг. Тут перемогла румунка Роксана Віса, а Семченко розділила третє місце з іспанкою Мамою Кулібалі Туре, здобувши перемогу в сутичці за "бронзу" над представницею Туреччини.

Напередодні українець Антон Савицький здобув бронзову медаль Grand Slam Abu-Dhabi 2026 в категорії до 100 кг.

дзюдо Діана Семченко Анна Казакова

дзюдо

Савицький здобув бронзову медаль Grand Slam Abu-Dhabi 2026
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