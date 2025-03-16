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Українець Крижанський завоював срібло Кубку Європи з дзюдо

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 16:01
Марат Крижанський
Марат Крижанський
Міжнародна федерація дзюдо

Марат Крижанський виграв срібну нагороду Кубку Європи з дзюдо, який відбувається у Ризі.

У фінальній сутичці українець поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу в категорії до 90 кг.

Зазначимо, що інші представники України припинили свою участь на турнірі на більш ранішніх стадіях. Так, Станіслав Корчемлюк програв у 1/8 фіналу (-81 кг), а Ярослав Давидчук (-100 кг) поступився на стадії півфіналу.

Це вже друга медаль для українців на змаганнях – раніше у категорії до 60 кг бронзову нагороду здобув Сергій Кім.

Зазначимо, що влітку на етапі Кубку Європи Марат Крижанський завоював бронзову медаль.

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