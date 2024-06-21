Україна закликала МОК не допускати росіян на Олімпійські ігри

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету (МОК) та Міжнародній федерації дзюдо (IJF) щодо відсторонення російських дзюдоїстів від виступу на Олімпійських іграх-2024.

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті НОК.

У зверненні наголошується про те, що Федерація дзюдо Росії оприлюднила список спортсменів, які будуть брати участь на Олімпіаді. Відповідні дзюдоїсти підтримують війну в Україні та політику Росії.

Раніше ми повідомляли про аналогічну заяву щодо російських борців.