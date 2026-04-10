Микола Ковальчук: "Формат бою проти Верховена дає Усику три вагомі речі"

Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Ukraine Микола Ковальчук розповів "Чемпіону", під яким кутом слід розглядати протистояння Олександр Усик – Ріко Верховен, який варто очікувати малюнок поєдинку та чи можна узагальнювати, що це боксерське шоу є кроком до третього бою з Тайсоном Ф'юрі.

– Пане Миколо, що вас більше здивувало в наступному бою Усика – суперник чи місце проведення?

– Ім'я суперника багатьох здивувало. Олександр має провести бій проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена 23 травня 2026 року біля пірамід Гізи, подія буде транслюватися на DAZN і має чіткий антураж "мегашоу".

Все це пояснює і суперника, і локацію. Ми бачимо тренд на кросовер-івенти, де бій є частиною великого бізнес-продукту. Усику, який уже зробив максимум у кар'єрі, такий формат дає три речі: великі гроші, глобальний шум і можливість залишатись активним без ризику.

Чи дивує місце? Ні. Піраміди – це гарна готова картинка для медіа, а Гіза вже готовий бренд, наприклад як Вегас або "Вемблі".

– Яким вам бачиться малюнок бою Усик – Верховен?

– Ріко може бути атлетичним, міцним, незручним у перші раунди, але Олександр – це інший рівень техніки, таймінгу і мислення, який у боксі не купиш за один табір.

Найімовірніший сценарій: Усик з перших хвилин забирає центр, "знімає" реакцію суперника, працює серіями після "фінтів", додасть темп хвилями й поступово зламає дистанцією та класом.

Гарним прикладом для порівнння є поєдинок Ф'юрі проти Нганну 2023-го. Так, там був конфуз: Ф'юрі виграв спірним рішенням, і Нганну навіть відправляв його в нокдаун.

Чи можливе щось подібне з Усиком? Це бокс, тому все може бути, але шанси на таке ну дуже малі. Проблема Ф'юрі того вечора була не в класі як такому, а в поєднанні самовпевненості, стилістичної недооцінки і невдалого контролю дистанції. Усик зазвичай інший: він дисциплінований, структурний і дуже чітко виконує план. Тому я не очікую "сюрпризу Нганну". Я очікую контроль і демонстрацію рівня.

Мій прогноз: перемога Усика, або зупинка після того, як рефері/кут побачать накопичення ударів, або за рішенням суддів на користь Олександра з наростанням домінування до пізніх раундів.

– Цей поєдинок можна вважати підготовкою до 3-го бою з Тайсоном Ф'юрі, після якого Усик оголосить про завершення кар'єри?

– Логіка в цьому питанні є. У публічному просторі періодично з'являються розмови про можливу трилогію, і Ф'юрі сам підігріває тему.

Але цей поєдинок більше схожий на комерційний етап "після великої вершини", ніж на чисту спортивну сходинку. Він може бути частиною дороги до трилогії, а може бути й самодостатньою точкою, після якої Усик уже вирішуватиме: чи йти ще раз у важкий спортивний ризик, чи закривати кар'єру на власних умовах. Олександру не треба вже щось доводити, йому треба вибирати.

– Чи зможе Усик-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнання, як і в спортивній кар'єрі?

– Може, але за однієї умови: якщо це буде не "ім'я", а працююча система. У промоушені ім'я відкриває двері, але утримує позиції зовсім інше: матчмейкінг, правильні суперники, телебачення/стримінги, юридична підтримка, медіа, переговори, дисципліна процесу.

Усик має грандіозний стартовий капітал довіри, але "Оскар" у промоутерів дають не за статус чемпіона, а за те, скільки чемпіонів ти зробив.

Максим Розенко, Чемпіон