Міжнародна федерація дзюдо дозволила білоруським спортсменам виступати під національним прапором

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо дозволив допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором.

Про це повідомив НОК Білорусі.

"За рішенням Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо білоруські атлети допущені до міжнародних турнірів під державним прапором із гербом та гімном нашої країни з 1 червня 2025 року", – йдеться в пресрелізі.

Зазначимо, що IJF (International Judo Federation) офіційно не оголосила про зняття санкцій з Білорусі.

Найближчий старт, де може відбутися повернення білоруських спортсменів – чемпіонат світу. Ця подія пройде відбудеться 13-20 червня у Будапешті.

У березні 2022 року IJF відсторонила білоруських і російських атлетів через повномасштабне вторгнення в Україну. У червні того ж року дзюдоїстам із цих країн дозволили виступати під "нейтральним" прапором.

Нагадаємо, дворазова олімпійська призерка з дзюдо знайшла свої крадені медалі на маркетплейсі.