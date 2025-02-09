Молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи

У польському місті Бельско-Бяла завершився командний чемпіонат Європи з карате серед юніорів, на якому українці здобули 13 нагород.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Золоті нагороди:

Георгій Піцул (-75 кг, U21)

Артем Алексєєнко (+76 кг, юніори)

Валерія Сергаєва (-50 кг, U21)

Максим Вєчканов (-52 кг, кадети)

Срібні нагороди:

Наталія Осадчук (-61 кг, U21)

Софія Галієвська (-54 кг кадети)

Дарія Дудка (61+ кг, кадети)

Бронзові нагороди:

Уляна Баранова (-59 кг, юніори)

Дарія Булай (+66 кг, юніори)

Максим Стеців (-61 кг, юніори)

Вероніка Котенко (-47 кг, кадети)

Євгеній Федоров (-57 кг, кадети)

Владислав Руденко (70+ кг, кадети)

Зазначимо, що збірна України посіла третє загальнокомандне місце на турнірі.

Раніше завершився Відкритий Кубок Європи з дзюдо, на якому українські спортсмени здобули сім нагород.