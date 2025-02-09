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Молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 21:15
Молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи
Ukrainian Karate Federation

У польському місті Бельско-Бяла завершився командний чемпіонат Європи з карате серед юніорів, на якому українці здобули 13 нагород.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Золоті нагороди:

  • Георгій Піцул (-75 кг, U21)
  • Артем Алексєєнко (+76 кг, юніори)
  • Валерія Сергаєва (-50 кг, U21)
  • Максим Вєчканов (-52 кг, кадети)

Срібні нагороди:

  • Наталія Осадчук (-61 кг, U21)
  • Софія Галієвська (-54 кг кадети)
  • Дарія Дудка (61+ кг, кадети)

Бронзові нагороди:

  • Уляна Баранова (-59 кг, юніори)
  • Дарія Булай (+66 кг, юніори)
  • Максим Стеців (-61 кг, юніори)
  • Вероніка Котенко (-47 кг, кадети)
  • Євгеній Федоров (-57 кг, кадети)
  • Владислав Руденко (70+ кг, кадети)

Зазначимо, що збірна України посіла третє загальнокомандне місце на турнірі.

Раніше завершився Відкритий Кубок Європи з дзюдо, на якому українські спортсмени здобули сім нагород.

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