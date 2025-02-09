Молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи
Ukrainian Karate Federation
У польському місті Бельско-Бяла завершився командний чемпіонат Європи з карате серед юніорів, на якому українці здобули 13 нагород.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
Золоті нагороди:
- Георгій Піцул (-75 кг, U21)
- Артем Алексєєнко (+76 кг, юніори)
- Валерія Сергаєва (-50 кг, U21)
- Максим Вєчканов (-52 кг, кадети)
Срібні нагороди:
- Наталія Осадчук (-61 кг, U21)
- Софія Галієвська (-54 кг кадети)
- Дарія Дудка (61+ кг, кадети)
Бронзові нагороди:
- Уляна Баранова (-59 кг, юніори)
- Дарія Булай (+66 кг, юніори)
- Максим Стеців (-61 кг, юніори)
- Вероніка Котенко (-47 кг, кадети)
- Євгеній Федоров (-57 кг, кадети)
- Владислав Руденко (70+ кг, кадети)
Зазначимо, що збірна України посіла третє загальнокомандне місце на турнірі.
Раніше завершився Відкритий Кубок Європи з дзюдо, на якому українські спортсмени здобули сім нагород.