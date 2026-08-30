Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Дзюдо

Українець Халідов здобув першу медаль у кар'єрі на турнірах Світового туру

Сергій Шаховець — 30 серпня 2026, 14:48
Українець Халідов здобув першу медаль у кар'єрі на турнірах Світового туру
Саїд-Магомед Халідов
IJF

Український дзюдоїст Саїд-Магомед Халідов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam у Лозанні. 22-річний українець виступав у ваговій категорії до 73 кг.

На шляху до бронзової нагороди Халідов здолав представників Киргизстану, Угорщини, США та Ізраїлю. У кожному з цих поєдинків українець здобував перемогу завдяки ефектним кидкам.

У півфіналі Халідов поступився дворазовому призеру Олімпійських ігор Даніелю Карніну з Бразилії та отримав можливість поборотися за бронзову медаль.

У сутичці за третє місце українець на останній секунді основного часу виконав кидок на іппон і переміг представника Угорщини.

Ця нагорода стала для Халідова першою медаллю на рівні Світового туру IJF. Раніше українець тричі ставав призером Відкритих Кубків Європи, а також двічі здобував медалі Кубків Європи серед юніорів та кадетів.

На турнірі серії Grand Slam у Лозанні брали участь понад 500 спортсменів із 77 країн світу.

Раніше юнацька збірна України з дзюдо стала срібним призером командного чемпіонату Європи серед кадетів (U-18), який відбувся в Іспанії.

дзюдо Саід Магомед Халідов

Саід Магомед Халідов

Перше загальнокомандне місце: українці здобули сім нагород на Ljubljana European Open 2025
Україна здобула 5 медалей у перший змагальний день на Ljubljana European Open 2025
Збірна України завоювала вісім медалей на Кубку Європи серед юніорів

Останні новини