Українець Халідов здобув першу медаль у кар'єрі на турнірах Світового туру

Український дзюдоїст Саїд-Магомед Халідов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam у Лозанні. 22-річний українець виступав у ваговій категорії до 73 кг.

На шляху до бронзової нагороди Халідов здолав представників Киргизстану, Угорщини, США та Ізраїлю. У кожному з цих поєдинків українець здобував перемогу завдяки ефектним кидкам.

У півфіналі Халідов поступився дворазовому призеру Олімпійських ігор Даніелю Карніну з Бразилії та отримав можливість поборотися за бронзову медаль.

У сутичці за третє місце українець на останній секунді основного часу виконав кидок на іппон і переміг представника Угорщини.

Ця нагорода стала для Халідова першою медаллю на рівні Світового туру IJF. Раніше українець тричі ставав призером Відкритих Кубків Європи, а також двічі здобував медалі Кубків Європи серед юніорів та кадетів.

На турнірі серії Grand Slam у Лозанні брали участь понад 500 спортсменів із 77 країн світу.

Раніше юнацька збірна України з дзюдо стала срібним призером командного чемпіонату Європи серед кадетів (U-18), який відбувся в Іспанії.